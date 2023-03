Volkswagen Aktie mit positiven Entwicklungen: Anleger können sich freuen!

Die Volkswagen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 139,75 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 120,38 USD, was einem Unterschied von -13,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie deshalb eine “Schlecht”-Bewertung. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Chartanalyse betrachtet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 120,38 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-13 Prozent Abweichung). Kurzfristig wird die Volkswagen-Aktie somit ebenfalls mit einem “Schlecht”-Rating bedacht.

Experten äußern optimistische Einschätzungen zu Volkswagen-Aktien

Die Analysten, die in den letzten drei Monaten Empfehlungen zu Volkswagen ausgesprochen haben, beurteilen die Aktie insgesamt als “Gut”, da keine...