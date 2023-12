Volkswagen Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Volkswagen hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 0,89 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -5,06 Prozent im Branchenvergleich für Volkswagen führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 9,45 Prozent im letzten Jahr, wobei Volkswagen um 13,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Volkswagen als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 116,8 EUR, während der Kurs der Aktie bei 115,74 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,91 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 106,8 EUR, was einer Abweichung von +8,37 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Volkswagen in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung als "Gut" für diesen Faktor führt. Allerdings weist die sogenannte Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Volkswagen aktuell mit einem Wert von 19,1 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 32, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine Einstufung als "Neutral" erhält. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung als "Gut".