Volkswagen-Aktie: Die nächste Generation von Elektrofahrzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Volkswagen hat mitgeteilt, eine Vereinbarung mit Onsemi unterzeichnet zu haben. Onsemi wird mit Modulen und Halbleitern für die Traktionsumrichterlösung die nächste Generation von Elektrofahrzeugen beliefern. VW möchte so von intelligenten Energie- und Sensortechnologien profitieren können. Der US-Halbleiterhersteller Onsemi wird im Rahmen der Vereinbarung in einem ersten Schritt sein Siliziumkarbid-Leistungsmodul EliteSiC 1200 V an Volkswagen liefern. Der Kurs der Volkswagen-Aktie befindet sich unterdessen in einem schwierigen Fahrwasser.

Abwärtstrend weiter intakt!

Die charttechnische Verfassung der Volkswagen-Aktie lässt weiter zu wünschen übrig. Erst Ende 2022 ist ein neues mehrjähriges Tief entstanden. Zuletzt waren ähnliche Kurse im Mai 2020 gegeben. Idealerweise schaffen es die Bullen aber, die Marke von rund 113 Euro überboten zu halten. In einem nächsten Schritt müssen sie den Widerstandsbereich von rund 142 Euro anlaufen. Um für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen, ist es aus markttechnischen Gesichtspunkten heraus nötig, steigende markante Tiefpunkte zu gewährleisten. Die Gefahr, dass es zunächst noch einmal Richtung Süden geht, ist derzeit zumindest real.

Volkswagen-Aktie – Die Bären haben das Sagen!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 7 als bullisch anzusehen. Das sind nur 23.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Volkswagen-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt. Hier muss mehr von den Bullen kommen.

Sollten Volkswagen Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Volkswagen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Volkswagen-Analyse.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...