Volkswagen Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung von Stimmungen und Meinungen, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Änderung der Stimmungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Volkswagen wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Volkswagen eine Performance von 0,1 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 4,94 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -4,84 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 6,64 Prozent, wobei Volkswagen 6,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance wird Volkswagen in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Volkswagen liegt bei 44,81, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Volkswagen wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden sechs Handelssignale ermittelt, von denen 6 als "Gut" und keines als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einer abschließenden Bewertung als "Gut" Aktie.

Zusammenfassend ist die Aktie von Volkswagen aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" einzustufen.

