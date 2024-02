Volkswagen Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war vor allem die Aktie von Volkswagen Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in letzter Zeit vor allem mit den negativen Themen rund um Volkswagen beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem Gesamtsignal von "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche hat Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,88 Prozent verzeichnet, während der Durchschnitt in der Branche um 0,51 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich mit dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Volkswagen um 9,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für Volkswagen in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Volkswagen derzeit bei 114,77 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 118,18 EUR, was einem Abstand von +2,97 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich jedoch ein positiver Abstand von +5,53 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Befund.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Volkswagen-Aktie einen Wert von 28,09 für den RSI7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einen Wert von 41,43 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.