Volkswagen Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Volkswagen haben in den letzten Wochen deutlich nachgelassen, wie unsere Analyse zeigt. Daher bewerten wir die Aktie mit "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Volkswagen mit 115,34 EUR derzeit +3,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur +0,39 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Volkswagen im letzten Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Volkswagen damit 9,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 1,62 Prozent, und Volkswagen liegt aktuell 8,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Volkswagen liegt bei 23,53, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher wird sie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

