Volkswagen Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten beiden Wochen wurde Volkswagen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Äußerungen zu dem Unternehmen gemacht wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser gemischten Stimmungseinschätzung geben wir dem Anleger-Sentiment die Einstufung "Neutral". Bei der genaueren Analyse haben wir 7 positive und 0 negative Signale ermittelt, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Volkswagen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 115,67 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (113,24 EUR) weicht davon um -2,1 Prozent ab. Basierend auf dieser Analyse geben wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Eine ähnliche Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +3,3 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Volkswagen-Aktie somit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Volkswagen in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung gezeigt. Daher erhält Volkswagen in diesem Bereich die Einschätzung "Gut" und insgesamt die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Volkswagen mit einer Rendite von 0,1 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche liegt die Rendite von Volkswagen mit 3,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

