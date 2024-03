Volkswagen Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Volkswagen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen rund um Volkswagen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei wurden fünf konkrete Signale berechnet, von denen 5 als "Gut" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Auf Ebene der Handelssignale ergibt sich daher eine "Gut" Bewertung. Insgesamt wurde Volkswagen hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Für Volkswagen wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,29 Punkte, was darauf hindeutet, dass Volkswagen momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Volkswagen weder über- noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Volkswagen zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Volkswagen war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Volkswagen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse ergab sich, dass die 200-Tage-Linie der Volkswagen aktuell bei 114,56 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 124,08 EUR und baute damit einen Abstand von +8,31 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führte. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wurde ebenfalls ein "Gut"-Signal festgestellt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".

