Volkswagen Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs von Volkswagen im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat eine Rendite von -7,91 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche in den letzten 12 Monaten von -0,74 Prozent, liegt Volkswagen mit 7,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie von Volkswagen ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 76,59, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,39 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ist daher "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Volkswagen verläuft aktuell bei 114,58 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 116,54 EUR liegt, was einen Abstand von +1,71 Prozent darstellt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 116,52 EUR angenommen, was einer Differenz von +0,02 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Volkswagen zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Volkswagen in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".