Volkswagen Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 114,56 EUR verläuft. Der Aktienkurs ging mit 124,08 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von +8,31 Prozent entspricht und die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Volkswagen mit einer Rendite von 3,59 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten lag bei -1,39 Prozent, während Volkswagen mit 4,99 Prozent deutlich darüber liegt und daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Volkswagen beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 28,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Volkswagen-Aktie zeigen ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich aktiv, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Volkswagen war dagegen kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Volkswagen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Schlecht".