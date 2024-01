Volkswagen Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation. In diesem Sinne hat die Volkswagen-Aktie in den letzten Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich hauptsächlich durch die Häufigkeit von Wortbeiträgen zeigt, hat zu einer erhöhten Aktivität im Netz geführt. Daher erhält Volkswagen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was auch eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Insgesamt wird Volkswagen daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Volkswagen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Dieser Wert liegt derzeit bei 115,67 EUR. Der letzte Schlusskurs (113,24 EUR) liegt daher auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,1 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 109,62 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,3 Prozent Abweichung). Die Volkswagen-Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt wird die Volkswagen-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Volkswagen mit einer Rendite von 0,1 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 4 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Volkswagen mit 3,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Volkswagen heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 47 Punkten, was darauf hinweist, dass Volkswagen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Volkswagen weder überkauft noch überverkauft (Wert: 38,91), und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Volkswagen-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

