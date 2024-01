Volkswagen Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Volkswagen-Aktie: Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich

Der Aktienkurs von Volkswagen verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine geringe Performance von 0,1 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 4,94 Prozent, was zu einer Underperformance von -4,84 Prozent für Volkswagen führt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 6,64 Prozent, wobei Volkswagen 6,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert abschnitt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

Die Diskussionen über Volkswagen in den sozialen Medien spiegeln eine gemischte Stimmung wider. In den vergangenen zwei Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zudem wurden sechs Handelssignale identifiziert, von denen sechs als positiv und keines als negativ eingestuft wurden, was letztendlich zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. Bei Volkswagen wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte hingegen kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Volkswagen-Aktie ein Durchschnitt von 115,82 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 113,26 EUR, was einer Differenz von -2,21 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend wird die Volkswagen-Aktie sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus technischer Sicht als neutral bewertet.