Volkswagen Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Aktie von Volkswagen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer jedoch überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Volkswagen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei vier konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung auf Ebene der Handelssignale. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung von Volkswagen hinsichtlich der Stimmung als "Neutral".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Volkswagen eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Volkswagen derzeit als "Neutral" eingestuft. Der Kurs der Aktie verläuft um -0,91 Prozent über dem Trendsignal, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von +8,37 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -5,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit -13,62 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.