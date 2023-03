Volkswagen-Aktie auf Höhenflug! Anleger im Jubel

Die Performance der Volkswagen-Aktie kann sich im Consumer Cyclical-Sektor sehen lassen. Mit einer Rendite von 7,27 Prozent übertrifft sie den Durchschnitt um mehr als 44,29 Prozent. Auch innerhalb der Auto Manufacturers-Branche liegt Volkswagen mit einer mittleren Rendite von 2,26 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten deutlich vorne – und zwar um beeindruckende 68,91 Prozent.

Volkswagens solides Wirtschaftswachstum und seine starke globale Präsenz machen das Unternehmen zu einem attraktiven Investment. Dank kontinuierlicher Investitionen in neue Technologien und die Optimierung seiner bestehenden Angebote bleibt Volkswagen auch langfristig zukunftsfähig auf dem Markt. Allerdings sollte man bei all dem Optimismus keinesfalls außer Acht lassen, dass auch Risiken aufgrund von regulatorischen Veränderungen oder globalen...