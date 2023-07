Volkswagen-Aktie: Zwiespältige Signale für Anleger!

Volkswagen hat kürzlich über positive Auslieferungszahlen im Juni berichtet, die insbesondere in Westeuropa einen Aufschwung zeigten. Verglichen mit dem Vorjahr verzeichnete der Automobilgigant hier einen Zuwachs von mehr als 30 Prozent, wie das “Manager Magazin” und andere Medien erläutern.

Des Weiteren konnten auch auf den Märkten Nord- und Südamerikas Steigerungen festgestellt werden, wenn auch in geringerem Umfang mit jeweils rund sechs Prozent. Trotzdem ist dies ein Schritt in die richtige Richtung, was für Investoren durchaus ermutigend sein sollte. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich des komplexen chinesischen Marktes.

Volkswagen: Schwierige Zeiten auf dem chinesischen Markt

Im Reich der Mitte verbuchte Volkswagen im Juni eine deutliche Verringerung seiner Auslieferungen um 14,5 Prozent. Dies stellt aus...