Volkswagen Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder umzukehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie die Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Volkswagen eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was insgesamt zu einem schlechten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Volkswagen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 114,52 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 119,18 EUR weicht somit um +4,07 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (114,4 EUR) zeigt eine ähnliche Abweichung (+4,18 Prozent), was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Volkswagen liegt bei 40,59, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,93, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche erzielte Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,37 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -0,6 Prozent gefallen sind, was zu einer Unterperformance von -6,77 Prozent im Branchenvergleich führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Volkswagen 7,89 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

