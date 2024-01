Volkswagen Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Volkswagen bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Gespräche geführt, mit positiven Themen an drei Tagen und negativen Themen an vier Tagen. Aktuell zeigt sich jedoch ein verstärktes Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Position für die Volkswagen-Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 42,5 und einem RSI25-Wert von 53,86 wird die Aktie für beide Zeiträume neutral eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus technischer Sicht wird die Volkswagen-Aktie ebenfalls neutral bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage und der Abweichung vom 50-Tages-Durchschnitt.

Insgesamt erhält Volkswagen daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index, der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sowie der technischen Analyse.