Volkswagen-Aktie: Wird der Trend endlich umgekehrt?

Die Aktie des Automobilgiganten Volkswagen zeigt sich nach wie vor in einer prekären Lage. Trotz sporadischer Kursgewinne, wie sie im ersten Quartal und der ersten Junihälfte zu verzeichnen waren, folgen häufig schnelle Verkaufsaktionen, die eine längerfristige Aufwärtsbewegung auf charttechnischer Ebene unterbinden. Seit Ende Juli liegt die DAX-notierte Aktie wieder fest in den Händen von Bäreninvestoren und fiel vergangene Woche auf ein Tief von 113.10 Euro.

Dies kam zustande durch das Durchbrechen der Unterstützungslinie bei 115.08/115.22 Euro; nun steht der Test des Vorjahrestiefs bei 112.84 Euro an. Signale für Verkaufstendenzen könnten in diesem Bereich weitere Abwärtsbewegungen bis zur kritischen Marke von 100 Euro auslösen; sollten wir einen Rückfall in den zweistelligen Preisbereich erleben, wären sogar Rückschläge...