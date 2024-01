Volkswagen Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Der Aktienkurs von Volkswagen hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 10,43 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 2,02 Prozent, wobei Volkswagen aktuell 9,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Volkswagen verzeichnet werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen blieb unverändert.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnittskurs der Volkswagen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 115,07 EUR lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 113,78 EUR lag, was einer Abweichung von -1,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 110,7 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Volkswagen eher neutral diskutiert wurde. Während an drei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, überwog an vier Tagen die negative Kommunikation. Aktuell dominieren jedoch vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Volkswagen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Volkswagen kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Volkswagen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Volkswagen-Analyse.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...