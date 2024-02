Volkswagen Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Volkswagen im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit vorrangig mit den negativen Themen rund um Volkswagen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weiterführende Studien, dass auf der analytischen Seite hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt sieben "Gut"-Signalen und null "Schlecht"-Signalen. Somit ergibt sich auf dieser Ebene ein insgesamt "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Automobile"-Branche, die um 0,51 Prozent gestiegen sind, erzielte Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,37 Prozent, was eine Underperformance von -7,88 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Volkswagen mit 9,75 Prozent unter dem Durchschnittswert von 2,38 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Volkswagen ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 28,09 und der RSI25 liegt bei 41,43, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Volkswagen-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Volkswagen kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Volkswagen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Volkswagen-Analyse.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...