Volkswagen Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Volkswagen-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 115,82 EUR gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 113,26 EUR, was einem Unterschied von -2,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 108,52 EUR wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+4,37 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Volkswagen-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment im Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Für Volkswagen wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,1 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 4,94 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -4,84 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, beträgt 44,81, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.