Volkswagen Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung gegenüber Volkswagen deutlich zum Positiven verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Zusammengefasst erhält Volkswagen für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen. Der RSI der Volkswagen liegt bei 66,29 und führt zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche erzielte Volkswagen in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,1 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,83 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit 12,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Diverse Kommentare und Wortmeldungen zeigten, dass auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.