Volkswagen-Aktie: Was kommt als Nächstes?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Volkswagen-Aktie zeigt sich nach der Wochenmitte bei einem Abschluss von 110 EUR, was einen respektablen Anstieg von 2.8% seit Montag bedeutet. Das kumulierte Ergebnis für den laufenden Monat lässt sich mit einer bescheidenen Steigerung von 0.47% beschreiben. Es ist jedoch nicht nur der Kurs der Aktie, der die Aufmerksamkeit der Investoren erregt. Kürzlich kündigte Volkswagen das Ende des Kleinwagens “Up” an, was sicherlich Wellen in der Automobilindustrie schlagen wird.

WOLFSBURG/BRATISLAVA – Neuigkeiten aus dem Volkswagen-Konzern zeigen, dass der Up und der E-Up nicht mehr im Produktionsprogramm sind. “Die Produktion des Up und des E-Up im Volkswagen-Werk Bratislava wird im vierten...