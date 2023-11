Volkswagen Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den letzten zwei Wochen wurde sehr negativ über Volkswagen in den sozialen Medien diskutiert. An drei Tagen wurde jedoch positiv über das Unternehmen gesprochen. Überwiegend negative Themen haben jedoch die Diskussion dominiert. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was das Anleger-Sentiment beeinflusst hat. Aufgrund dieser Stimmungslage wurde die Volkswagen-Aktie heute mit einer schlechten Bewertung versehen. Die automatischen Analysen der Kommunikation zeigen jedoch überwiegend positive Signale. Daher erhält Volkswagen insgesamt eine neutrale Bewertung nach dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Überkauft- oder Überverkauft-Situation einer Aktie. Aktuell liegt der RSI für Volkswagen bei 87,92, was als überkauft eingestuft wird und somit ein schlechtes Signal darstellt. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Einstufung nach dem RSI.

Die technische Analyse zeigt auch, dass der Aktienkurs von Volkswagen einen Abstand von -15,8 Prozent zur 200-Tage-Linie hat. Dies führt zu einer schlechten Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Volkswagen-Aktie um -7,02 Prozent zurück, was ebenfalls als schlechtes Signal gilt. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Zyklische Konsumgüter" hat die Volkswagen-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -1,61 Prozent erzielt und liegt damit 8,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 7,5 Prozent und Volkswagen liegt aktuell 9,11 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.