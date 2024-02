Volkswagen Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Volkswagen-Aktie wird aus technischer Sicht als neutral bewertet. Der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 114,45 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 118,08 EUR lag, was einem Unterschied von +3,17 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 114,82 EUR zeigt mit einem Unterschied von +2,84 Prozent eine neutrale Bewertung an. Somit erhält die Volkswagen-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Volkswagen-Aktie. Der RSI7 beträgt 53,44 und der RSI25 liegt bei 39,84, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Volkswagen interessante Ausprägungen aufweisen. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmungsrate.

Die Einschätzung der Anlegerstimmung basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt derzeit überwiegend negative Meinungen sowie negative Themen rund um den Wert. In den letzten Wochen wurden insgesamt vier Handelssignale ermittelt, bestehend aus 2 Gut- und 2 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Volkswagen laut der Redaktion bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.