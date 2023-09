Volkswagen-Aktie: Was ist denn hier los!?

Das sieht nicht gut aus: Die Volkswagen-Aktie verliert heute rund 4% an Wert und fällt auf ein neues Drei-Jahres-Tief. Damit summiert sich der Kursverlust in der Jahresbetrachtung auf 20%. Was ist passiert?Die Schweizer Großbank UBS fürchtet wachsende Konkurrenz für europäische Autobauer durch chinesische Produzenten. Vor allem Massenhersteller dürfte das laut den Experten...