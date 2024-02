Volkswagen Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) normiert. Für Volkswagen liegt der RSI bei 40,59, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 40,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um -0,6 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -6,77 Prozent für Volkswagen. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 0,52 Prozent, wobei Volkswagen 7,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien einschätzen. Die Kommentare zu Volkswagen waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine überwiegend "Gut" Bewertung, wodurch Volkswagen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Volkswagen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 114,52 EUR. Der letzte Schlusskurs von 119,18 EUR weicht um +4,07 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (114,4 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,18 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Volkswagen-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

