Volkswagen Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Volkswagen hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 9,51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 1,62 Prozent, und Volkswagen liegt aktuell 8,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, obwohl verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Volkswagen diskutiert wurde. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments ergibt sich daraus als "Neutral".

Die Analyse zur Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Volkswagen in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls zurückgegangen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Volkswagen liegt bei 23,53, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25 liegt bei 47, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.