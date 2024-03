Volkswagen Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

In den letzten zwei Wochen wurde Volkswagen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei der Analyse der Kommentare wurden 7 positive Signale und keine negativen Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Volkswagen mit einer Rendite von -7,91 Prozent mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von -0,39 Prozent in der "Automobile"-Branche liegt Volkswagen mit -7,51 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Volkswagen die Einstufung als "Neutral", da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet, wobei die Aktie im Vergleich zu anderen Werten im Sektor und in der Branche eine schlechte Performance aufweist.

