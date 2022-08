Volkswagen-Aktie: Warum der Mahindra-Deal ein starkes Signal ist!

Volkswagen vertieft Partnerschaft in Indien: Wie der Wolfsburger Autokonzern kürzlich bekannt gab, werde man die Kooperation mit dem indischen Branchenvertreter Mahindra ausbauen. Volkswagen beliefert Mahindra mit Komponenten für Elektroautos Demnach wird VW sogenannte MEB-Komponenten an die Inder liefern. Bei MEB handelt es sich um eine VW-eigene Elektroautoplattform. Laut Pressemitteilung sollen die Komponenten in diversen Elektrofahrzeugen von Mahindra zum Einsatz kommen.… Hier weiterlesen