Volkswagen Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie ergibt ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs von 119,66 EUR mit einer Entfernung von +4,52 Prozent vom GD200 (114,49 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 114,62 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,4 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit fünf Tagen, an denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen bezüglich des Unternehmens Volkswagen diskutiert. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen historischer Datenmengen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Volkswagen in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhielt auch eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Volkswagen momentan weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Volkswagen-Aktie daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

