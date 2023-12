Volkswagen Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Volkswagen diskutiert, wobei vor allem überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Volkswagen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigten, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, wobei insgesamt fünf Signale, davon drei schlechte und zwei gute, festgestellt wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Aktie von Volkswagen zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Volkswagen zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit ergibt sich für die Aktie von Volkswagen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine insgesamt positive Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Volkswagen mit einer Rendite von 0,1 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,33 Prozent, wobei Volkswagen mit 4,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres Signal, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Volkswagen führt bei einem Niveau von 92,41 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,65 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Gesamteinschätzung für die Aktie von Volkswagen.

