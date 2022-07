Volkswagen-Aktie: Wann geht es wieder aufwärts?

Die Volkswagen-Aktie präsentiert sich zurzeit in schlechter Form und fiel am Donnerstag auf ein neuerliches Jahresminus. Was für Auswirkungen könnte dieser Rückschlag haben? Nach dem Tiefpunkt im März 2020 bei 79,38 Euro legte die Volkwagen-Aktie deutlich zu und erreichte bis zum 18. März 2021 einen Höchstwert von 252,20 Euro, der nahe dem im März 2015 markierten Höchststand von 262,45 Euro… Hier weiterlesen