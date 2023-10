Volkswagen-Aktie: Wachstum ade!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Volkswagen-Aktie präsentiert sich derzeit in einer weniger erfreulichen Lage: Nach dem Abschluss bei 107 EUR am Dienstag zeigt der Kurs ein Minus von 1,9 % im Wochenvergleich. Nicht nur die Unternehmensperformance in den USA wirkt bedenklich, sondern auch technische Indikatoren wie der 200-Tage-Durchschnitt (GD200) deuten auf eine negativere Entwicklung hin. Insbesondere fällt auf, dass der GD200 selbst abwärtsgerichtet ist und bei 122 EUR liegt, deutlich oberhalb des aktuellen Kurses.

US-Absatz: Kein Wachstum in Sicht

Im dritten Quartal 2023 hat Volkswagen im US-Markt 87.756 Fahrzeuge ausgeliefert, das ist ein Rückgang von 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies setzt sich in einen Kontext, in dem der Konzern seit Jahresbeginn kaum mehr Autos in den USA verkauft hat als im Vorjahr.