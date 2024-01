Volkswagen Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von harten Fakten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Volkswagen-Aktie eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung des Unternehmens führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutrale" Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Volkswagen-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Volkswagen-Aktie.

Insgesamt ergibt sich aus diesen verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung des Unternehmens.