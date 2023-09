Volkswagen-Aktie: Unglaublich!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Volkswagen-Aktie befindet sich derzeit in einer kritischen Phase, das zeigt der jüngste Börsenkurs deutlich. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 106 EUR und ist somit kurz vor dem Wochenende um kräftige 1,9 % im Minus. Damit erreicht sie ihr 52-Wochentief, ebenfalls bei 106 EUR. Ein fallender 200-Tage-Durchschnitt (GD200) bei 124 EUR bekräftigt die negative Marktstimmung. Einige Analysten sehen jedoch einen Silberstreif am Horizont. Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für Volkswagen auf “Overweight” mit einem Kursziel von 193 EUR belassen.

Die Analyse der Experten

Analysten sind weiterhin optimistisch, wenn es um die Volkswagen-Aktie geht. Im Durchschnitt empfehlen 22 Analysten, die Aktien aufzustocken, mit einem mittleren Kursziel von 158,89 EUR. Das entspricht einem potenziellen Wachstum von über 50%....