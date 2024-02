Volkswagen Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts deutet darauf hin, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers neutral ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 114,76 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs von 119,8 EUR liegt (Unterschied +4,39 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 112,24 EUR, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Volkswagen-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich für die Volkswagen-Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings deutet die positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung auf ein langfristig positives Stimmungsbild hin, wodurch die Gesamtbewertung auf "Gut" angehoben wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete die Aktie von Volkswagen im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent, was eine Unterperformance von 8,88 Prozent im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") und von 7,29 Prozent im Vergleich zur Branche "Automobile" bedeutet. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Volkswagen-Aktie liegt bei 29,87, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Volkswagen-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".