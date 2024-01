Volkswagen Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmung und der Buzz rund um die Volkswagen-Aktie zeigen gemischte Signale. Laut der Analyse hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert, was als positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Volkswagen-Aktie jedoch eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 114,8 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 116,64 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Volkswagen-Aktie auf verschiedene Weise bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was positiv bewertet wird. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Volkswagen-Aktie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer negativen Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird die Stimmung der Anleger daher als neutral eingestuft.