Volkswagen Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Volkswagen-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 69,69, was darauf hindeutet, dass Volkswagen weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Volkswagen-Aktie ein Durchschnitt von 115,21 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 106,88 EUR, was einen Unterschied von -7,23 Prozent darstellt und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 110,45 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Volkswagen also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte bei Volkswagen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da auch keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion registriert wurden, erhält Volkswagen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Volkswagen daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Volkswagen mit einer Rendite von -4,16 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 2,52 Prozent liegt Volkswagen mit 6,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.