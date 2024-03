Volkswagen Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 114,58 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 116,54 EUR lag und somit einen Abstand von +1,71 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 116,52 EUR, was einer Differenz von +0,02 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Dementsprechend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild der Volkswagen-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 76,59, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,39 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz in Bezug auf Volkswagen erhöht ist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Volkswagen in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Volkswagen mit einer Rendite von -7,91 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") mehr als 5 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche von -0,74 Prozent liegt Volkswagen mit -7,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Volkswagen-Analyse vom 08.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Volkswagen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Volkswagen-Analyse.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...