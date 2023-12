Volkswagen Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 liegt bei 116,8 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 115,74 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,91 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 106,8 EUR, was einer Abweichung von +8,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Volkswagen-Aktie aktuell mit einem Wert von 19,1 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung als "Gut".

Bei der Betrachtung von Anleger-Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt sich eine neutrale Stimmung. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Volkswagen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine Bewertung als "Schlecht". Somit wird Volkswagen hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Performance der Volkswagen-Aktie von -4,17 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche um 0,89 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -5,06 Prozent für Volkswagen führt. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 9,45 Prozent, wobei Volkswagen um 13,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.