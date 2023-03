Volkswagen-Aktie: Die Situation ist dramatisch!

Das sagte zumindest Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, der Zeitung “Augsburger Allgemeinen” (Montagausgabe) laut Vorabbericht. In der Industrie werden derzeit Verlagerungsentscheidungen getroffen, da neun von zehn deutschen Autozulieferern den Standort Deutschland als nicht mehr wettbewerbsfähig ansehen. Dies könnte zu einer schleichenden Erosion des deutschen Standorts führen. Der deutsche Autozulieferer Schaeffler plant, stärker in den USA zu investieren, während VW den Bau eines neuen Werks für Elektroautos in Deutschland abgesagt hat.

Die USA haben bei Energiepreisen, Steuern und Rohstoffversorgung einen Vorsprung gegenüber Deutschland und der US-Präsident Joe Biden fördert die US-Industrie mit Milliarden Dollar. Die Wettbewerbsfähigkeit muss durch aktive Standortpolitik schnell und...