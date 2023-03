Volkswagen Aktie: Ein Signal für den Wahnsinn!

Die Volkswagen AG VZO O.N. Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance auf dem Markt gezeigt, verglichen mit anderen Unternehmen desselben Sektors (Consumer Cyclical). Mit einer Rendite von 6,7 Prozent liegt sie deutlich um mehr als 39,85 Prozent höher als der Durchschnitt. Auch die Auto Manufacturers-Branche weist mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 2,18 Prozent eine geringere Leistung auf. Hier ist Volkswagen AG VZO O.N. ebenfalls führend und verzeichnet einen Anstieg von satten 67,46 Prozent. Ein Grund dafür könnte die gestiegene Nachfrage nach emissionsarmen Fahrzeugen sein sowie die Umstellung auf alternative Antriebsmodelle. Diese Entwicklungen sollten auch in Zukunft positive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben und das Wachstum des Unternehmens stärken.

