Volkswagen Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In den letzten Wochen hat sich die Kommunikation über Volkswagen in den sozialen Medien nicht eindeutig verändert. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Volkswagen nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Volkswagen mit -7,91 Prozent um mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Automobile"-Branche weist in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,96 Prozent auf. Auch hier liegt Volkswagen mit 5,95 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im letzten Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht beträgt der aktuelle Kurs der Volkswagen 120,88 EUR, was +5,49 Prozent über dem GD200 (114,59 EUR) liegt und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 116,87 EUR, was einen Abstand von +3,43 Prozent zum Kurs bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Volkswagen-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Volkswagen-Aktie hat einen Wert von 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (45,98) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Volkswagen.