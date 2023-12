Volkswagen Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Volkswagen liegt bei 92,41, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 38,65 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zur Volkswagen Aktie veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Volkswagen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Volkswagen mit einer Rendite von 0,1 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von 4,33 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Volkswagen mit 4,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 112,16 EUR der Volkswagen-Aktie mit -3,36 Prozent Entfernung vom GD200 (116,06 EUR) ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 107,7 EUR, was zu einem Abstand von +4,14 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit wird der Kurs der Volkswagen-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.