Volkswagen Aktie: Schluss für Batteriefabrik!

Der Volkswagen-Konzern sieht derzeit keine Möglichkeit, eine zweite Batteriefabrik an seinem Heimatstandort in Niedersachsen zu errichten. Dies liegt angeblich an den hohen Energiepreisen in Deutschland, berichtet der “Spiegel”. Batteriezellen benötigen in der Produktion viel Energie und gelten als Schlüsseltechnologie für die Zukunft. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der auch Mitglied des VW-Aufsichtsrats ist, hatte sich mehrfach für den Bau einer zweiten sogenannten Gigafactory am Standort Emden eingesetzt. Dem Konzern zufolge wurde Weil jedoch nachgewiesen, dass eine solche Fabrik derzeit wirtschaftlich nicht rentabel wäre. Daraufhin startete der Politiker Ende April eine Initiative für einen staatlich subventionierten “Transformationsstrompreis” von 7 Cent pro Kilowattstunde, um Deutschland im...