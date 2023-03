Volkswagen Aktie: Potenzial für weiteres Wachstum!

Die Aktie der Volkswagen AG VZO O.N. weist eine derzeitige Dividendenrendite von 6,7 Prozent auf, was im Vergleich zur Branchennorm (2,17%) geringfügig niedriger ist. Doch die Abweichung vom Durchschnitt von nur 67,61 Prozent lässt die Aktie in einem Bereich verbleiben, welcher von der Fachredaktion als “gut” bewertet wird.

Volkswagen-Aktie: Kurs-Gewinn-Verhältnis mit positivem Signal für Kaufempfehlungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Attraktivität einer Aktie. Denn je niedriger es ist, desto preisgünstiger wirkt die betreffende Aktie im Vergleich zu anderen. Ein höheres KGV findet man in der Regel bei Wachstumsaktien. Bei Volkswagen AG VZO O.N. liegt das KGV bei gerade einmal 4,13 – dies ist deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Branchenunternehmen. So beträgt der Abstand...