Volkswagen-Aktie: Porsche – mit E-Boost an die Börse!

Ende des Jahres will Volkswagen seine Premium-Tochter Porsche separat an die Börse bringen. Grund genug für Porsche-Produktionschef Albrecht Reimold jetzt die Zukunftsfähigkeit des Stuttgarter Herstellers zu unterstreichen. In einem Gespräch mit der „Automobilwoche“ hat der Manager jedenfalls ehrgeizige Ziele in den Raum gestellt. Demnach will man zumindest auf langfristige Sicht ebenso viele Einheiten des rein elektrischen „Macan“ verkaufen wie bislang… Hier weiterlesen