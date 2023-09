Volkswagen-Aktie: Optimistische Prognosen vor Veröffentlichung der Quartalszahlen in 40 Tagen

In 40 Tagen wird das deutsche Unternehmen Volkswagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Volkswagen Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Volkswagen Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 58,69 Mrd. EUR und wird in den nächsten 40 Tagen ihre Quartalszahlen bekanntgeben. Analysten prognostizieren ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz soll von 70,71 Mrd. EUR auf voraussichtlich 71,95 Mrd. EUR steigen, was einem Plus von +1,80 Prozent entspricht. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um +103,80% auf 4,30 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch und erwarten einen Anstieg des Umsatzes um +10,50 Prozent auf 31,47 Mrd. EUR sowie einen Gewinnanstieg um +4,70...