Volkswagen Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 115,67 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 113,24 EUR weicht davon lediglich um -2,1 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (109,62 EUR) wird die Aktie als neutral eingestuft, da der letzte Schlusskurs auch hier nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Volkswagen war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung sozialer Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung. Die Auswertung von exakt berechenbaren Signalen zeigt 7 positive und 0 negative Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Volkswagen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Volkswagen-Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Summe ergibt sich für die Volkswagen-Aktie somit eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des Sentiments im Netz und des RSI.